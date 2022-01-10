Подкожный жир защищает нас от опасных инфекций

Американские научные работники обнаружили, что подкожный жир человека активно помогает организму бороться с инфекционными болезнями, сообщает Men's Life.

Эксперты из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели ряд экспериментов на лабораторных грызунах. В результате выяснилось, что жировые клетки мышей, сталкиваясь с бактерией золотистого стафилококка, начинают активно выделять кателицидин. Данное вещество считается сильным противомикробным пептидом, структура и свойства которого схожи с антибиотиком.

Во время столкновения с мембраной бактерии кателицидин полностью ее уничтожает. Также он успешно борется с самыми разными вирусами, но механизм его воздействия ученые еще не изучили до конца. По словам экспертов, кателицидин содержится в жировых клетках не только грызунов, но и человеческого организма. При этом способ его воздействия на инфекции и вирусы точно такой же, как и в случае с мышами.

Но научные работники акцентируют внимание на том, что они не выявили зависимость между увеличением количества жира в организме и улучшением его защитных функций. А потому, чтобы сохранить максимум защитных функций, ученые рекомендуют не доводить организм до истощения с помощью агрессивных диет — во всем важно соблюдать меру.

Как известно, ожирение провоцирует огромное количество заболеваний и проблем со здоровьем, в связи с чем медики советуют правильно и сбалансированно питаться, заниматься спортом и больше времени проводить на свежем воздухе — только в этом случае организм будет максимально защищен от различных болезней.