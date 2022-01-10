Украину ждет резкое повышение заболеваемости коронавирусом – Голубовская

Особенностью "омикроновой" волны COVID-19 является наслоение ее на еще не полностью ушедший штамм "Дельта" – эти два возбудителя сейчас циркулируют одновременно, вызывая повышение уровня заболеваемости и госпитализаций.

Об этом в Facebook написала﻿ доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Предыдущие варианты COVID-19 обычно полностью вытесняли предшествующие, после чего наблюдался спад заболеваемости буквально до единичных случаев (январь-февраль и август-сентябрь 2021 года) с последующим его всплеском.

"В настоящее время идёт накопление вируса в популяции, большинство из членов которой являются уже иммунными, и, исходя из закономерностей эпидемиологического процесса, после адаптации возбудителя к новым условиям, мы будем наблюдать чрезвычайно резкий подъем заболеваемости, как это происходит в других странах" , – написала Голубовская.

Как пишет Голубовская, этот вариант протекает с меньшим количеством тяжёлых и критических случаев, вовлечением детей, но это характерно для популяции в целом.