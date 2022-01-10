Украину ждет резкое повышение заболеваемости коронавирусом – Голубовская
Особенностью "омикроновой" волны COVID-19 является наслоение ее на еще не полностью ушедший штамм "Дельта" – эти два возбудителя сейчас циркулируют одновременно, вызывая повышение уровня заболеваемости и госпитализаций.
Об этом в Facebook написала доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская.
Предыдущие варианты COVID-19 обычно полностью вытесняли предшествующие, после чего наблюдался спад заболеваемости буквально до единичных случаев (январь-февраль и август-сентябрь 2021 года) с последующим его всплеском.
"В настоящее время идёт накопление вируса в популяции, большинство из членов которой являются уже иммунными, и, исходя из закономерностей эпидемиологического процесса, после адаптации возбудителя к новым условиям, мы будем наблюдать чрезвычайно резкий подъем заболеваемости, как это происходит в других странах", – написала Голубовская.
Как пишет Голубовская, этот вариант протекает с меньшим количеством тяжёлых и критических случаев, вовлечением детей, но это характерно для популяции в целом.
"На индивидуальном уровне рекомендации должны оставаться прежними - не забывать о раннем лечении, в частности, противовирусной терапии (ПВТ), ибо каждому конкретному человеку, имеющему тяжелую форму COVID-19, вовсе не интересно, что, в целом, таких тяжёлых случаев стало меньше. Кроме того, опять надо готовить госпитальные базы и стараться госпитализировать группы риска до наступления дыхательной недостаточности для введения противовирусного препарата", – отметила инфекционист.