Редкое семейное фото дочери Тони Матвиенко

Тоня Матвиенко радует поклонников новыми семейными фото. Сейчас певица вместе с семьей проводит время в Яремче. У себя в Instagram певица опубликовала редкий фото с Арсеном Мирзояном и дочками – Ниной и Ульяной, сообщает Сегодня.

Если младшая дочь певицы часто появляться в соцсетях мамы, то снимки со старшей дочкой – редкость.

/ Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Ульяну Тоня родила совсем юной, в 17 лет, от первого мужа, с которым познакомилась в 16. Певица признавалась, тогда она столкнулась с осуждением.

/ Фото: Инстаграм

В ноябре Ульяне исполнилось 23 года. О девушке почти нет информации. Известно, что старшая дочь Тони Матвиенко учится на режиссера.