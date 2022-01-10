Столтенберг о переговорах с РФ: могут предотвратить новый конфликт в Европе

Переговоры России с США и НАТО могут предотвратить начало нового вооруженного конфликта в Европе. В частности, в альянсе рассчитывают, что они позволят согласовать дальнейший процесс деэскалации, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Об этом на брифинге заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием комиссии Украина-НАТО.

"Я приветствую сегодняшнюю встречу в Женеве, которая проходит между США и Россией. Я не жду, что эти встречи решат все вопросы. Мы можем надеяться, что согласуем дальнейший путь и процесс… Мы считаем, что добрая воля со стороны России и со стороны НАТО позволит наладить взаимодействие, которое поможет предотвратить новый вооруженный конфликт в Европе" , - отметил он.

Напомним, сегодня США и Россия начали официальные переговоры в Женеве по так называемым "гарантиям безопасности".