Суд снял арест с коллекции картин Порошенко

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда Киева, который арестовал принадлежащую бывшему президенту Украины Петру Порошенко коллекцию картин.

Это следует из материалов, опубликованных на сайте суда.

"Киевский апелляционный суд признал недопустимыми доказательства Госбюро расследований (ГБР), собранные в результате проведенного 26 мая 2020 года неотложного обыска в нежилом помещении Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара", поэтому арест на имущество, а именно на 42 картины всемирно известных художников и одну литографию, принадлежащие Петру Порошенко, которые были обнаружены во время указанного обыска, не может быть наложен с целью обеспечения сохранения этого имущества как вещественного доказательства в уголовном производстве" , - отмечается в решении суда.

Суд считает, что правовых оснований для ареста картин не существовало, и он наложен безосновательно. Таким образом, Порошенко имеет право пользоваться и распоряжаться коллекцией картин, в том числе и продать ее.

Защита Порошенко в суде настаивала, что данное дело неподследственно Государственному бюро расследований, поскольку уголовные дела по статье о легализации имущества, полученного преступным путем, находится в юрисдикции Национального антикоррупционного бюро Украины. Однако, как следует из материалов суда, ГБР продолжает расследовать дело о перемещении через таможенную границу Украины с сокрытием от контроля коллекции из 42 картин всемирно известных художников.