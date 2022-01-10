Смена голоса: симптом серьезной болезни

Специалисты рекомендуют обратить внимание на внезапные смены голоса. Появление хриплости типично для простудных заболеваний, но если вы хорошо чувствуете себя, а голос изменился и не возвращается к норме, следует обратиться к врачу, сообщает Країна здоров'я.

Своевременная диагностика заболеваний играет очень важную роль.

"Рак гортани, формируемый на голосовых связях (голосовой щели), часто вызывает охриплость или смену голоса. Этот признак проявляется на ранней стадии заболевания", - сообщают эксперты Американского онкологического общества (ACS).

По словам специалистов, если охриплость сохраняется в течение двух недель, следует немедленно обратиться к врачу. Однако изменения голоса характерны не только для рака гортани, но и злокачественных процессов в окружающих тканях.

В ACS отмечают, что кроме охриплости голоса рак гортани проявляется следующими симптомами: