Валютный рынок понедельника: ход торгов

Первый рабочий день после длинных выходных на межбанковском валютном рынке﻿ начался с сильного превышения спроса на безналичную валюту над предложением: объем заявок на покупку в 4 раза превышал объем заявок на продажу.

Котировки, как и в прошлый четверг, выросли до 27,53 гривен на покупке и 27,55 гривен на продаже – и остановились. Дороже 27,53 никто брать не хотел. После того, как закончились желающие покупать доллар по 27,50 гривен и дороже, котировки начали плавное снижение. В обед оживленная торговля проходила в диапазоне 27,48-27,495 гривен. Национальный банк второй день подряд не появляется на рынке, видя, что отлично справляются и без него.

Вслед за безналичным начал снижаться доллар и на наличном валютном рынке. Утром оптовые обменные пункты Киева предлагали наличного «американца» по 27,56-27,57 гривен, а к обеду ценник опустили до 27,53-27,54 гривен. При этом, по свидетельствам операторов валютного рынка, серьезно выросло предложение наличной валюты и упал спрос.

Евро на FOREX в понедельник снижается после резкого роста в прошлую пятницу. К моменту написания статьи он опустился от отметки 1,1320 доллара, что на 40 пунктов ниже дневного максимума. Наличный евро пока не успел отреагировать ни на снижение на FOREX, ни на укрепление гривны: в первой половине дня его стабильно продавали по 31,10-31,15 гривен.

Российский рубль укрепился в понедельник перед решающими переговорами между Москвой и Вашингтоном в Женеве. К 13 часам по киевскому времени он достиг отметки 74,85 рублей за доллар, что почти на рубль за доллар лучше, чем сегодняшним утром. Все это пока никак не сказалось на цене наличного рубля: как и в прошлый четверг, его продают по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.

Польский злотый продолжает расти в цене. Сегодня в столице его продают по 6,73-6,85 гривен (на 10 копеек дороже, чем на прошлой неделе).