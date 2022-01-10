Порошенко увеличил траты на юристов в 88 раз

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который стал фигурантом уголовного дела о госизмене, увеличил траты на юристов в 88 раз - с 124,6 тысяч гривен в октябре до 10,99 миллионов, которые он указал в январских изменениях. Дата совершения расхода - 29 декабря, сообщает Страна UA.

Об этом свидетельствуют данные в декларации политика.

В частности, в декларации от 6 января он отчитался о значительных расходах на юридические услуги - 10,99 млн грн.

До этого Порошенко тратился на юридические услуги в октябре. Тогда расходы составили всего 124,6 тысячи гривен.