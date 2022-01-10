"Ковидную тысячу" должны выплачивать и подросткам – поручение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания в понедельник поставил Кабинету министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн в рамках программы "єПідтримка" для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19, сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент поставил правительству задачу разработать программу выплаты 1 тыс. грн несовершеннолетним, которые вакцинировались от COVID-19" , - говорится в сообщении Офиса президента.

Уточняется, что в ходе совещания премьер-министр Денис Шмыгаль, рассказал, что уже более 6,7 млн украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи от государства в рамках программы "єПідтримка".

В ОП добавили, что в данный момент разрабатывается порядок введения категории "лекарства" для полностью вакцинированных людей старше 60 лет.