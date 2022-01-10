В Минсоцполитики уравняли пенсии неработающим и работающим неофициально

В Минсоцполитики разъяснили, что люди, которые не работали, работали неофициально или не смогли накопить необходимые 15 лет стажа до выхода на пенсию, будут получают одинаковые выплаты, сообщает Зеркало недели.

Так, если у человека есть страховой стаж, но его недостаточно для получения пенсии (менее 15 лет), он может рассчитывать на минимальный размер пенсии, который привязан к прожиточному минимуму – на сегодняшний день это 1934 грн. Раньше она называлась "социальной". Но получать выплаты он начнет не в 60 лет (как лица с полным стажем), а в 63 года.

Если человек нигде не работал официально (у вообще нет страхового стажа), он будет получать пособие, а не пенсию. Эта выплата называется "государственная помощь тем людям, которые не имеют права на пенсию" и она также привязан к прожиточному минимуму (1934 грн). Начать получать ее можно только с 65-летнего возраста.