СБУ поймала на Одесчине росийского шпиона: готовил теракты

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили и задержали агента российской военной разведки, который намеревался осуществить серию терактов в Одесской области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"По информации СБУ, агентом оказался иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики. Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области из-за проведения диверсий и террористических актов. Уже установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, облил памятник погибшим в войне с РФ украинцам" , — указано в сообщении.

В дальнейшем агент планировал посягательства на офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического направления, а также на военную технику в Одесской области.

Таким образом, российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы "наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения".

Агента задержали во время его встречи с исполнителем. Злоумышленник ставил новую задачу по поджогу военной техники и передал деньги за предыдущий поджог автомобиля ВСУ.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.