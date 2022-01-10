Валютный рынок понедельника: итоги дня

В понедельник торги на межбанковском﻿ валютном рынке вновь прошли без вмешательства Национального банка. В первой половине торговой сессии было больше покупателей, во второй – продавцов.

На старте торгов объем заявок на покупку в 4 раза превышал объем валюты, выставленной на продажу. Это позволило спекулянтам в очередной раз разогнать курс безналичного доллара до 27,53 гривен на покупке и 27,55 гривен на продаже. Но, как и на прошлой неделе, желающих покупать доллар дороже отметки 27,50 нашлось не так много. Повторилась ситуация прошлого четверга: после того, как «горячий» спрос был удовлетворен, котировки плавно пошли вниз. Национальный банк второй день подряд ограничился ролью наблюдателя и не вмешивался в ход торгов. Покупатели и продавцы самостоятельно достигли консенсуса; начиная с 11 утра вплоть до конца торговой сессии сделки проходили в пределах 27,48-27,51 гривен.

Закрыли торги понедельника на 1,2 копейки на покупке и на 2 копейки на продаже выше, чем в прошлый четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,44/27,53 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись шире, чем в прошлый четверг: спред на открытии составил 9 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,50 гривен прошла в 9:35. Из-за четырехкратного превышения объема заявок на покупку над продажными котировки сразу пошли вверх, достигнув к 10:20 дневных пиков. До 12:20 они держались выше уровня 27,50 гривен, и лишь когда закончились желающие покупать дороже 27,50, цены начали снижаться. Но как только продавцы опустили свой ценник до 27,485 гривен, спрос возобновился с новой силой, и котировки опять вернулись выше уровня 27,50. Так повторялось еще два раза, и торги завершились практически на уровне 27,50, который в очередной раз не удалось пробить.

Котировки закрытия торгов – 27,492/27,52 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 18,4 млн по сравнению с прошлым четвергом и составил 171,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,5088 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,5088 гривен. Официальный курс доллара на 11 января установлен на отметке 27,4998 гривен за доллар, рост на 0,21 копейки.

установлен на отметке 27,4998 гривен за доллар, рост на 0,21 копейки. Официальный курс евро на 11 января установлен на отметке 31,1160 гривен за евро, рост на 0,65 копейки.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева сегодня утром продавали по 27,56-27,57 гривен; в обед ценник опустили до 27,53-27,54 гривен, а к 17 часам подняли до 27,55 гривен. Таким образом, несмотря на то, что безналичный доллар за день вырос на пару копеек, наличный подешевел тоже на пару копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:45 – 1,1322 доллара. После резкого роста в прошлую пятницу евро сначала опустился до 1,1285 доллара, а затем опять вырос до отметки 1,1326. Наличный евро в течение всего дня продавали в диапазоне 31,10-31,15 гривен; колебания на FOREX пока никак на нем не отразились.

Российский рубль утром понедельника укрепился до 74,85 рублей за доллар перед решающими переговорами между Москвой и Вашингтоном в Женеве. К вечеру он возобновил падение, т.к. стало известно, что представители России заняли бескомпромиссную позицию и потребовали от США и НАТО пойти на уступки или столкнуться с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе.

Состоянием на 17:45 рубль торгуется в узком диапазоне 75,20-75,27 рублей за доллар. Все это пока никак не сказалось на цене наличного рубля: как и в прошлый четверг, его продают по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.