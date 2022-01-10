В США заявили о вытеснении российского газа с рынков Европы

Цена природного газа в Европе снижается второй день подряд на фоне роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) американскими танкерами, которые постепенно начинают вытеснять российский газ, сообщает Лента.Ру.

Bloomberg со ссылкой на данные операторов пишет, что потоки на терминалах СПГ в северо-западной части Европы находятся на максимальном уровне с декабря 2019 года. Поставки газа помогают компенсировать «ограниченный» экспорт из России

Из-за рекордного роста цен на газ в Европе в прошлом месяце трейдерам, которые доставляют СПГ в Азию, пришлось перенаправить танкеры в европейские порты. Поставки из Соединенных Штатов помогают компенсировать потоки из России, которые в последнее время стали ограниченными.

Согласно данным Bloomberg, в настоящее время экспорт СПГ из США выгоден в Азию, а уже в марте и апреле — в Европу. При этом все больше сжиженного природного газа уже сейчас стало поступать в Евросоюз после того, как рост цен в конце 2021-го сделал этот регион наиболее привлекательным рынком.