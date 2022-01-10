Нардеп от "Слуги народа" предложил ввести налог "на сахар"

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий предложил ввести налог на сладкие газированные напитки, сообщает Вести.

"Перед Новым годом предложил депутатам совместно с экономическими экспертами, диетологами, педагогами, представителями родительских организаций обсудить вопросы ограничения потребления сладких газированных напитков. Во многих странах мира уже был введен так называемый специальный налог "на сахар". Как результат, производители снижают содержание сахара в напитках, а потребители (особенно дети и подростки) начинают отдавать предпочтение более полезным продуктам", - написал Радуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, предложение вызвало достаточно положительные отзывы в соцсетях и СМИ, однако в контексте обсуждения инициативы эксперты поднимают два вопроса: на что пойдут собранные средства и как организовать эффективный контроль за уплатой акциза?

По мнению нардепа, львиная часть "сахарного" акциза должна тратиться на программы лечения и профилактики диабета, а также здоровое питание школьников. Благодаря акцизу мы сможем, например, профинансировать поставки в школы фермерского молока.

Для обсуждения же вопроса контроля за сбором акциза Радуцкий намерен привлечь членов комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике.