В ВОЗ предположили, что "Дельтакрон" не является комбинацией вирусов

Во Всемирной организации здравоохранения предположили, что так называемый "Дельтакрон", который на Кипре назвали новым штаммом коронавируса, на самом деле не является комбинацией "Омикрона" и "Дельты". В организации призвали вообще не использовать такой термин, сообщает Обозреватель.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ, инфекционист Мария ван Керкхове отметила, что "гибрид" может быть результатом загрязнения образца вируса, взятого для секвенирования.

Она также отметила, что не стоит использовать слово "Дельтакрон" для обозначения комбинации "Омикрона" и "Дельты", а также призвала отказаться от термина "флурона" – так называют одновременное заражение гриппом и коронавирусом.

"Давайте не будем использовать такие слова, как Дельтакрон, флурона или флурон. Пожалуйста. Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, но это не так. "Дельтакрон", вероятно, является загрязнением образца во время секвенирования" , – считает эксперт.

Отметим, что другие эксперты в области здравоохранения также подвергают сомнению сообщения о новой возможной мутации COVID-19. Так член технической группы ВОЗ по COVID-19, доктор Крутики Куппалли в Twitter отметила, что в данном случае, вероятно, имело место "лабораторное заражение фрагментами Омикрона в образце Дельты".

Эксперт из Атланты, доктор Богума Кабисен Титанджи в Twitter посоветовала быть осторожнее с заявлениями о появлении нового штамма и отметила, что "доступная в настоящее время информация указывает на загрязнение образца, а не на истинную рекомбинацию вариантов Дельта и Омикрон".

Вирусолог, доктор Том Пикок из Имперского колледжа Лондона также отметил, что результаты из Кипра могут быть лабораторной ошибки.