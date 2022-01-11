Минздрав анонсировал новые электронные услуги
Министерство здравоохранения в 2022 году планирует ввести ряд электронных услуг. В частности, предоставление медицинских заключений для получения водительского удостоверения. Об этом заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич рассказала в эфире 1+1, сообщает Новое время.
"Теперь вам не нужно бегать за справками к разным врачам - вы можете получить справки для категорий А и Б от семейного врача. Мы планируем это внедрить", - сказала она.
Также будут цифровизированы медицинские заключения о смерти. Кроме того, планируют через сервис "Дія" предоставить людям возможность заключать декларации с семейным врачом и оставлять согласие на посмертное донорство.
"И один из таких масштабных проектов в этом году – это электронные рецепты. То есть, все рецепты на рецептурные препараты, на наркотики, антибиотики теперь будут в электронном формате", — рассказала Карчевич.