Что ожидается на валютном рынке во вторник

На сегодня намечен первый в 2022 году аукцион Министерства финансов, на котором отечественным и зарубежным инвесторам предложат 6 выпусков ОВГЗ в национальной валюте – сроком обращения 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 4 года. Итоги сегодняшнего аукциона продемонстрируют, сохранился ли интерес к украинским ценным бумагам.

В случае, если размещение будет успешным, для оплаты части бумаг инвесторам понадобится продавать валюту, что дополнительно увеличит ее предложение на межбанковском валютном рынке﻿. В то же время закрытие торгов понедельника прямо на уровне 27,50 гривен означает, что проверка его на прочность продолжится и сегодня. Все больше участников включаются в торги после длинных выходных; объемы сделок, а с ними и волатильность торгов будет расти.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 27,47/27,55 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева вчера утром продавали по 27,56-27,57 гривен; в обед ценник опустили до 27,53-27,54 гривен, а к 17 часам подняли до 27,55 гривен. Таким образом, за день наличный доллар подешевел на пару копеек. Сегодня утром продажа будет стартовать с 27,54-27,55 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. В случае возникновения малейших признаков торможения роста безналичного доллара на наличном рынке возможен быстрый разворот и начало снижения ценников. Сохраняется шанс на снижение ценника на наличный доллар в течение дня.

Евро на рынке FOREX в понедельник скорректировался вниз до отметки 1,1285 доллара после резкого роста в прошлую пятницу. Утром вторника евро вновь пытается расти и уже поднялся до 1,1343 доллара. Наличный евро в понедельник в течение дня продавали в диапазоне 31,10-31,15 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с этих же цифр. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX.

Российский рубль начал неделю ростом до 74,85 за доллар на фоне стабилизации ситуации в соседнем Казахстане. Утром вторника он торгуется в диапазоне 74,80-75,00 рублей за доллар. Наличный рубль в Киеве вчера, как и в конце прошлой недели, продавали по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей. Сегодня утром его начнут продавать по той же цене, дальше все будет зависеть от того, продолжит ли гривна падение к другим валютам или начнет укрепляться. В течение дня возможны как падение цены рубля на 1-2 копейки, так и ее рост.