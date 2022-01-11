Токаев заявил о выводе войск ОДКБ из Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении основной миссии войск Организации Договора коллективной безопасности в стране, сообщает Новое время.

По его словам, через два дня начнется вывод иностранных военных из Казахстана.

"Процесс вывода контингента займет не более десяти дней" , — добавил он.

Токаев также заявил, что правительство Казахстана начнет пополнение военной техники и "всего необходимого" в кратчайшие сроки.

В первые дни января 2022 года Казахстан охватили массовые протесты. Они начались как акции против повышения цен на газ, но быстро превратились в демонстрации с политическими лозунгами. Одно из требований митингующих "Старик, уходи" — полный уход из власти Нурсултана Назарбаева. Назарбаев, почти 30 лет правивший страной, возглавил Совбез безопасности в 2019 году, покинув пост президента.

Протесты быстро переросли в столкновения с силовиками. Власти Казахстана считают беспорядки следствием действий "террористических групп". В стране введено чрезвычайное положение. 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ силовикам стрелять "без предупреждения и на поражение" по участникам митингов.

Токаев подписал указ об отставке правительства и сменил Нурсултана Назарбаева в должности главы Совета безопасности.

Поздно вечером 5 января Совет ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) принял решение ввести войска в Казахстан после соответствующего обращения президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Свои войска, которые в организации называют "миротворческими", в Казахстан направили Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. С утра 6 января подразделения ОДКБ брали под контроль объекты в Казахстане.