Буковель, Маврикий, Мексика: где и как отдыхали украинские политики

Многие украинские политике зимние каникулы провели в Буковеле, но есть и те, кто отправился на отдых в теплые края, сообщает Страна UA.

В частности, именно в Буковеле отдыхал президент Владимир Зеленский. Жил он на одном этаже с олигархом Игорем Коломойским в роскошном отеле Radisson Blu Resort Bukovel, где лучший номер стоит более 100 000 грн в сутки. Зеленский делал милейшие селфи с туристами и катался на лыжах. Однако не только постановочные кадры просочились в сеть.

Президент отобедал среди обычных украинских туристов в Карпатах / фото: censor.net, instagram.com

Некоторым отдыхающим удалась запечатлеть Зеленского во время обеда в одной из колыб, где он как раз был на разливе. В руках глава государства держит графин, в котором обычно подают водку или самогонку. А за столом сидят его правая рука – глава ОП Андрей Ермак и еще несколько мужчин.

Говорят, в этом году цены на жилье, развлечения и еду в Карпатах кусаются. За кофе для двоих в ресторане рядом с подъемником нужно выложить 300 грн, а кусок стейка или телячьи медальоны потянут минимум на 500 грн за небольшую порцию.

Также лыжники, которым посчастливилось кататься на одних трассах с гарантом, отмечают, что его сопровождает огромная свита телохранителей. По меньшей мере с десяток сотрудников госохраны, которые тоже рассекают на лыжах и не отстают ни на шаг. Кстати, первую леди Елену Зеленскую и детей Кирилла с Александрой в Буковеле никто не видел.

Там же провел отпуск глава Черкасской ОДА Александр Скичко с супругой Елизаветой Юрышевой, дочкой Татой и пасынком Даней. Они остановились в апартаментах Skogut. Это деревянные домики в скандинавском стиле, где сутки пребывания стоят более 11 000 грн в сутки, и это не в праздничные дни, когда ценник взлетает в несколько раз.

Резников с женой практиковались в стрельбе из винтовки / фото: facebook.com

Судя по пейзажам, в украинских горах провел отпуск и министр обороны Алексей Резников со своей супругой Юлией Зорий, ведущей утреннего шоу на телеканале ICTV. Пара проводила время активно. Они катались на снегоходе и стреляли из винтовок по мишеням.

Телеведущая похвалилась метким глазом, мол, со второй попытки пять из пяти пуль попали в мишень. И под фото со стрельбища написала свое мнение насчет того, что украинки теперь становятся военнообязанными:

"Тем, кто спрашивал по какой специальности я стану на учет… (психология бывает разная). Своими результатами очень довольна, хоть это и было впервые. Удивлен даже муж. А вот я его результатами не удивлена. Профи, он во всем профи".

Спортсмен с друзьями и болельщиками в Карпатах / фото: instagram.com

Там же в Буковеле был замечен и боксер Александр Усик с супругой. Он катался в кампании товарища – пластического хирурга Сергея Дербака. А также с радостью позировал на фото со своими болельщиками.

В теплые края выбрался министр культуры Александр Ткаченко, экс-глава таможни Максим Нефедов и, судя по всему, нардеп Николай Тищенко.

Глава Минкульта с семьей находятся на курорте в Индийском океане / фото: instagram.com

Так, Ткаченко с супругой Анной и сыном Даней улетели на остров в Индийском океане Маврикий. Там они научили ребенка нырять с трубкой, ездили на катере смотреть на дельфинов, гуляли в джунглях и смотрели водопады.

Александр с сыном отправились на рыбалку и словили огромную дораду. Вернутся на родину они к Старому новому году.

Отметим, что поездка на Маврикий дорогое удовольствие. Перелет с размещением в отеле 5 звезд на две недели на семью из трех человек потянет минимум на 20 тысяч долларов. А если лететь бизнес-классом то и того дороже.

Ранее СМИ писали, что депутат Киевсовета Максим Нефедов с супругой Яной уже вторую зиму ездят отдыхать под горячим мексиканским солнцем. Семейство колесит вдоль океанского побережья, исследуя не самые популярные туристические деревушки с местным колоритом. Макс не прекращает своих традиционных утренних пробежек и делает кросс даже в отпуске.

Жена и сын Николая Тищенко проводят каникулы в Арабских Эмиратах / фото: instagram.com

В Дубае "засветилась" Алла Барановская, супруга нардепа из «Слуги народа» Николая Тищенко. Светская львица делится семейными снимками с отдыха, однако политика-ресторатора не показывает. Судя по отчету в Instagram, Новый год они отметили в компании Сергея Реброва и его супруги Анны. Алла похвасталась, что легендарный футболист тренировал на лужайке ее сына Давида. Напомним, что звезда ФК "Динамо" сейчас работает тренером в ОАЭ. А с Тищенко его связывают кумовские узы.