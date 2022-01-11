Еда значительно подорожала во всем мире

Стоимость продовольствия в прошлом году в среднем выросла на 28,1%, подсчитали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Прирост оказался самым значительным за последние годы — повышение цен затронуло все основные группы сельхозпродукции, а не только зерно и масло, сообщает Коммерсант.

Индекс в среднем по году составил 125,7 пункта. В конце декабря показатель равнялся 133,7 пункта — на 0,9 процента меньше по сравнению с предыдущим месяцем, однако все еще на 23,1 процента выше, чем в декабре 2020 года. Специалисты ФАО считают, что из-за «высоких издержек, продолжающейся пандемии и неясных климатических условий» вряд ли можно рассчитывать на стабилизацию цен в 2022 году.

Цены на злаковые культуры стали рекордными с 2012 года (плюс 27,2 процента). В частности, стоимость кукурузы и пшеницы повысилась на 44,1 процента и 31,3 процента соответственно. Единственной культурой, стоимость которой снизилась в 2021 году, стал рис (минус 4 процента). В ООН заявили, что рост транспортных расходов был компенсирован увеличением конкуренции между производителями.

Больше остальных видов продовольствия подорожали растительные масла и сахар. Цены на масла выросли на рекордные 65,8 процента за год, а стоимость сахара прибавила 37,5 процента (максимум с 2016 года). Молочная продукция стала дороже на 16,9 процента, мясная — на 12,7 процента. Наибольший прирост показала баранина, за ней следуют говядина и курятина.

Эксперты ФАО объясняют продовольственную инфляцию в мире колебаниями спроса, увеличением общих для производителей издержек, в том числе на энергоносители и перевозку. Дополнительным серьезным фактором стал локальный неурожай пшеницы, а также централизованные закупки в резервы.