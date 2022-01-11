Посол в ФРГ: Членство Украины в ЕС и НАТО – единственно верный ответ РФ
Новое правительство Германии должно дать четкую приверженность скорейшему вступлению Украины в Европейский Союз (ЕС) и Организацию Североатлантического договора (НАТО) в ответ на требования России по "гарантиям безопасности"
Об этом заявил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Киев требует от Берлина четкий комитмент (обязательство, подтверждение, – ред.) как можно быстрее предоставить Украине членство в НАТО и ЕС", – написал дипломат.
Мельник считает, что это единственно верный шаг, который должно сделать новое правительство ФРГ вместо того, чтобы обсуждать "эфемерную обеспокоенность по безопасности" президента РФ Владимира Путина.