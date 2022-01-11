Токаев: разбогатевшие при Назарбаеве должны делится с народом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления перед депутатами парламента поручил создать общественный социальный фонд для решения важных проблем населения страны. При этом он потребовал от олигархов "значительных и регулярных отчислений", сообщает Лента.Ру.

По его словам, люди, разбогатевшие, в том числе благодаря предыдущему президенту республики Нурсултану Назарбаеву, должны делиться своими деньгами с народом, причем "на системной и регулярной основе".

Для этого будет создан фонд "Народу Казахстана". Он будет заниматься проблемами в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. Объем средств, которые будут привлечены в фонд, Токаев не указал. Однако он дал задание правительству определить круг компаний и размер сумму ежегодных взносов в фонд.

Он подчеркнул, что участвовать в финансировании фонда должны не только официальные структуры, но и те, кто обладает большими средствами, но находится в тени.

Также Токаев обвинил "избранный круг лиц" в сдерживании развития Казахстана. По его словам, представители финансово-промышленных групп страны, благодаря доступу в высокие кабинеты, получали особые условия для своих проектов, тем самым сдерживая развитие малого и среднего бизнеса.

В целом систему господдержки в стране президент описал словами "друзьям — все, остальным — по закону". По его мнению, в текущем виде власти помогают только крупным структурам, что усиливает олигополию в экономике. В результате большие предприятия пользуются привилегиями, подавляют конкуренцию и не позволяют проводить реформы.