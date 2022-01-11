Япония продлевает запрет на въезд для иностранцев

Япония продлит действие запрета на первичный въезд в страну иностранцев в рамках усилий, предпринимаемых с целью сдержать распространение штамма коронавируса Омикрон, сообщает Укринформ.

Премьер-министр Кишида Фумио представил новый пакет мер в ответ на происходящий в последнее время резкий рост числа заражений.

Он сказал, что эта мера пограничного контроля, которая вступила в силу в конце ноября, продолжит действовать до конца февраля. При ее реализации будут учитываться гуманитарные соображения и национальные интересы.

В отношении работы системы здравоохранения правительство планирует повысить прозрачность данных об уровне занятости больничных коек.

Оно также намерено ускорить проведение вакцинации третьей дозой пожилых людей.