В Киеве избили и ограбили ведущего "Свободы слова" (Обновлено)

Известный журналист Андрей Куликов был избит и ограблен возле Центрального ЗАГСа в Киеве компанией из четырех человек. Об этом сообщает Телеграм-канал Андрея Павловского.

Отмечается, что сегодня рано утром злоумышленники подошли к потерпевшему и попросили сигарету. Получив отказ, они избили мужчину, отобрали три тысячи гривен, банковскую карту и мобильный телефон.

Также СМИ сообщают, что нападавшие заставили Куликова назвать им пин-код карты.

"Полицейские в течение нескольких часов установили местонахождение двух грабителей и обнаружили их в одном из хостелов столицы. Это ранее судимый за ограбление, кражи и незаконный оборот наркотиков 23-летний уроженец Николаевской области и 23-летний житель Волынской области, который находится в статусе обвиняемого за кражу", – пишет канал.

Кроме того, сообщается, что Шевченковский райсуд отправил их в СИЗО.

"Фигурантам грозит до шести лет тюремного заключения. В настоящее время правоохранители проверяют причастность еще двух человек к совершению данного уголовного преступления", – отмечает канал.

Журналист Андрей Куликов дал комментарий Телеграм-каналу﻿ "Политика Страны" по поводу нападения на него.

По его словам, это не связано с профессиональной деятельностью.

"Нападение произошло в пятницу на прошлой неделе 7 января, а не 10, как об этом сообщается в СМИ. Ни в коем случае не связываю это с профессиональной деятельностью. Остальная информация о подробностях нападения соответствует действительности", – рассказывает Куликов.

Также телеведущий отметил быструю реакцию правоохранителей на его заявление о совершении преступления.

"Где-то через 30 минут я был в полицейском участке. Правоохранители сразу же взялись за дело, не уточняя журналист я или футболист. Это все подробности, которые могу сообщить", – заявил Куликов.

Журналист также добавил, что следы нападения еще видны на его лице.