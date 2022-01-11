Современный дизайн интерьера дома 2022

Обустройство интерьера в современном стиле подразумевает наполнение помещений светом и воздухом, где внимание акцентировано на прямых линиях и чётких формах. Каждая деталь интерьера должна быть значимой и приносящей максимум пользы своему хозяину, сообщает Remontbp.

Трендовые цвета – лаконичные бежевый, серый, белый, контрастный чёрный и другие вариации, приближенные к природным.

Актуальные отделочные материалы – камень, дерево, в частности брус либо рейки, обои на дышащей основе и натуральный текстиль, например, лён, шёлк или бархат.

Также стоит отметить, что в этом случае классика может смело сочетаться с металлизированными поверхностями и технологическими новинками.