В США еще не знают, собирается ли РФ уменьшать напряжение на границе с Украиной

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман еще не знает, собирается ли Россия уменьшать напряжение на границе с Украиной, куда стянуто огромное количество российских войск, сообщает УНИАН.

Как говорится стенограмме на сайте Государственного департамента США, об этом Шерман сказала в Женеве после проведения с представителями РФ диалога по стратегической стабильности.

В частности, ее спросили о том, есть ли признаки того, что Москва готова к деэскалации ситуации в связи с тем, что скопление войск у границы Украины стало причиной проведения встречи в Женеве.

"Я не думаю, что мы знаем ответ на это. Мы дали четко понять, что очень трудно иметь конструктивную, продуктивную и успешную дипломатию без деэскалации, поскольку эскалация, очевидно, увеличивает напряжение и не создает наилучшие условия для настоящих переговоров, к которым мы сегодня не дошли, но это то, к чему кому-то в конечном итоге надо прийти" , - отметила Шерман.

"Поэтому мы увидим, на самом ли деле Россия понимает, что лучший способ двигаться по пути дипломатии для нее - это уменьшить напряжение и прибегнуть к деэскалации. Мы увидим, насколько серьезными они являются" , - подчеркнула Шерман.

Как сообщалось, 10 января в Женеве представители США и РФ провели диалог по стратегической стабильности. Дипломаты обеих стран беседовали более семи часов. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, а американскую - заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

После встречи Рябков заявил, что Россия не намерена нападать на Украину, но подчеркнул требование РФ получить правовые гарантии нерасширения НАТО и призвал Альянс отказаться от "освоения территории" новых членов.