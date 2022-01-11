В Украине хотят усилить наказание для водителей

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о введении штрафных баллов для водителей. В соответствии с документом, если водитель соберет 12 штрафных баллов, его ожидает лишения прав и пересдача всех экзаменов, сообщает Обозреватель.

Новый законопроект 6502 зарегистрирован 5 января 2022 года и опубликован на сайте Верховной Рады. Предложенные изменения направлены на улучшение уровня профилактики правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также ужесточение ответственности водителей транспортных средств за систематические нарушения правил дорожного движения.

Он, в частности, исключает из КУоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемых на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.

Законопроектом предусмотрено, что нарушения Правил дорожного движения будут оцениваться в диапазоне от одного до пяти штрафных баллов:

1 балл – не пристегнутый ремень безопасности, перевозка детей без автокресла

2 балла – превышение скорости на 20 км/ч, нарушения правил проезда перекрестков, обгона, остановок общественного транспорта, несоблюдение дистанции, использование за рулем мобильного телефона

3 балла – нарушение правил движения и остановки на полосе для общественного транспорта, превышение скоростного режима на 50 км/ч, непредставление проезда скорой, пожарным и полицейским машинам, а также превышение количества пассажиров в маршрутном транспорте

5 баллов – превышение установленной скорости более чем на 50 км/ч, создание аварийной ситуации, покидание места ДТП

Кроме того, баллы за нарушения ПДД хотят начислять параллельно со штрафами. Законопроектом предусмотрено, что штрафные баллы водителя обнуляются спустя один год (365 дней) со дня их начисления.

Лишение права управления ТС водитель может оспорить в суде, но во время рассмотрения дела ездить все равно не сможет, иначе за это нарушение можно заработать штраф в 3400 грн.