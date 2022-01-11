Социальные выплаты на детей: как вырастут пособия в 2022 году

Размер соцвыплат на детей зависит от установленного прожиточного минимума. Проектом Закона о госбюджете Украины на 2022 год предусмотрено поэтапное повышение прожиточного минимума, а, значит, и размер детских денежных пособий вырастет, сообщает Новое время.

Прожиточный минимум для детей в 2022 году

Уровень прожиточного минимума для детей поднимется дважды в 2022 году (предыдущее повышение было в декабре 2021 года):

для детей до 6 лет: с 1 декабря 2021 г. — 2100 грн, с 1 июля 2022 г. — 2201 грн, с 1 декабря 2022 г. — 2272 грн;

для детей от 6 до 18 лет: с 1 декабря 2021 г. — 2618 грн, с 1 июля 2022 г. — 2744 грн, с 1 декабря 2022 г. — 2833 грн.

Прожиточный минимум для прочих социально-демографических групп также отметится динамикой:

трудоспособные лица: с 1 декабря 2021 г. — 2481 грн, с 1 июля 2022 г. — 2600 грн, с 1 декабря 2022 г. — 2684 грн;

лица, утратившие трудоспособность: с 1 декабря 2021 г. — 1934 грн, с 1 июля 2022 г. — 2027 грн, с 1 декабря 2022 г. — 2093 грн.

Общий показатель прожиточного минимума составит 2393 грн, 2508 грн и 2589 грн по состоянию на 1 декабря 2021 г., 1 июля 2022 г. и 1 декабря 2022 г. соответственно.

Соцпомощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство

Государственное денежное пособие на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, составляет два с половиной прожиточных минимума. Размер такого пособия взаимосвязан с возрастом ребенка.

Для детей от 0 до 6 лет упомянутое пособие составит:

с 1 декабря 2021 г. — 5250 грн;

с 1 июля 2022 г. — 5502,5 грн;

с 1 декабря 2022 г. — 5680 грн.

Для детей от 6 лет и до совершеннолетия (18 лет) пособия будут выше:

с 1 декабря 2021 г. — 6545 грн;

с 1 июля 2022 г. — 6860 грн;

с 1 декабря 2022 г. — 7082,5 грн.

Для детей с инвалидностью соцвыплаты составят 3,5 прожиточных минимума. Опекуну полагается декабрьское пособие в размере 7350 грн на детей до 6 лет и 9163 грн на детей 6 до 18 лет.

Выплаты матерям-одиночкам

Помощь государства матерям, самостоятельно воспитывающим детей, рассчитывается индивидуально. Размер соцвыплаты равен разнице между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на каждого члена.

Выплаты беременным женщинам

Кто может рассчитывать на выплаты

Декретная выплата предусмотрена для каждой беременной женщины в Украине. Срок такой выплаты зависит от количества вынашиваемых женщиной детей:

126 дней (70 дней до и 56 дней после родов) — если женщина ожидает одного ребенка;

140 дней (по 70 дней до и после родов) — если женщина ожидает двух и более детей.

Женщины, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, смогут получать декретные выплаты на протяжении 180 дней.

Декретные выплаты

Размер декретных выплат составляет 100% от средней зарплаты женщины по месту официальной работы. Оплата одного дня декретного отпуска рассчитывается путем деления суммарного за 12 месяц дохода на количество отработанных дней.

Женщинам-ФОПам также полагается декретная выплата, потому что они платят ЕСВ. У них также размер выплат зависит от дохода.

Неработающие женщины также могут получать декретные выплаты в размере от 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Выплаты при рождении ребенка

Помощь при рождении ребенка с 1 января 2022 года увеличится до 50 тыс. грн. Во всяком случае, в этом году Кабмин инициировал законопроект № 5585, которым предусмотрено увеличение размер выплат при рождении ребенка.

Выплата в размере 50 тыс. грн при рождении ребенка будет выплачиваться поэтапно:

первая выплата — 25% от суммы (12 тыс. 500 грн);

далее в течение 36 месяцев — равными частями (10 тыс. 41 гривна);

с 2023 года будет проводиться ежегодная индексация выплат.

Если законопроект № 5585 останется без рассмотрения, то с 2022 года выплаты останутся на прежнем уровне — 41280 грн. В любом случае помощь в виде "Пакета малыша" останется. Ее можно получить на протяжении 30 дней после рождения ребенка.

Пакет малыша

"Пакет малыша" родители (усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны) могут получить деньгами или в натуральной форме. Если выбран денежный вариант получения выплаты — не менее 3 прожиточных минимумов для ребенка до 6 лет — то сумма составит:

с 1 декабря 2021 г. — 6300 грн;

с 1 июля 2022 г. — 6603 грн;

с 1 декабря 2022 г. — 6816 грн.

Единоразовую денежную выплату перечисляют на социальную банковскую карту. Эти деньги нужно потратить в течение 1 года на определенные группы детских товаров:

предметы, предназначенные для ухода за новорожденным;

средства гигиены и косметику;

детское питание;

детскую посуду;

детскую одежду и обувь;

постельные принадлежности;

коляски, автокресла, ходунки и другие габаритные изделия для малыша;

игрушки, развивающие коврики и прочие аксессуары для детей.

Перечисленные товары можно приобрести в магазинах, которые являются участниками проекта "Монетизация единовременной натуральной помощи".