Социальные выплаты на детей: как вырастут пособия в 2022 году
Размер соцвыплат на детей зависит от установленного прожиточного минимума. Проектом Закона о госбюджете Украины на 2022 год предусмотрено поэтапное повышение прожиточного минимума, а, значит, и размер детских денежных пособий вырастет, сообщает Новое время.
Прожиточный минимум для детей в 2022 году
Уровень прожиточного минимума для детей поднимется дважды в 2022 году (предыдущее повышение было в декабре 2021 года):
- для детей до 6 лет: с 1 декабря 2021 г. — 2100 грн, с 1 июля 2022 г. — 2201 грн, с 1 декабря 2022 г. — 2272 грн;
- для детей от 6 до 18 лет: с 1 декабря 2021 г. — 2618 грн, с 1 июля 2022 г. — 2744 грн, с 1 декабря 2022 г. — 2833 грн.
Прожиточный минимум для прочих социально-демографических групп также отметится динамикой:
- трудоспособные лица: с 1 декабря 2021 г. — 2481 грн, с 1 июля 2022 г. — 2600 грн, с 1 декабря 2022 г. — 2684 грн;
- лица, утратившие трудоспособность: с 1 декабря 2021 г. — 1934 грн, с 1 июля 2022 г. — 2027 грн, с 1 декабря 2022 г. — 2093 грн.
Общий показатель прожиточного минимума составит 2393 грн, 2508 грн и 2589 грн по состоянию на 1 декабря 2021 г., 1 июля 2022 г. и 1 декабря 2022 г. соответственно.
Соцпомощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство
Государственное денежное пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство, составляет два с половиной прожиточных минимума. Размер такого пособия взаимосвязан с возрастом ребенка.
Для детей от 0 до 6 лет упомянутое пособие составит:
- с 1 декабря 2021 г. — 5250 грн;
- с 1 июля 2022 г. — 5502,5 грн;
- с 1 декабря 2022 г. — 5680 грн.
Для детей от 6 лет и до совершеннолетия (18 лет) пособия будут выше:
- с 1 декабря 2021 г. — 6545 грн;
- с 1 июля 2022 г. — 6860 грн;
- с 1 декабря 2022 г. — 7082,5 грн.
Для детей с инвалидностью соцвыплаты составят 3,5 прожиточных минимума. Опекуну полагается декабрьское пособие в размере 7350 грн на детей до 6 лет и 9163 грн на детей 6 до 18 лет.
Выплаты матерям-одиночкам
Помощь государства матерям, самостоятельно воспитывающим детей, рассчитывается индивидуально. Размер соцвыплаты равен разнице между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на каждого члена.
Выплаты беременным женщинам
Кто может рассчитывать на выплаты
Декретная выплата предусмотрена для каждой беременной женщины в Украине. Срок такой выплаты зависит от количества вынашиваемых женщиной детей:
- 126 дней (70 дней до и 56 дней после родов) — если женщина ожидает одного ребенка;
- 140 дней (по 70 дней до и после родов) — если женщина ожидает двух и более детей.
Женщины, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, смогут получать декретные выплаты на протяжении 180 дней.
Декретные выплаты
Размер декретных выплат составляет 100% от средней зарплаты женщины по месту официальной работы. Оплата одного дня декретного отпуска рассчитывается путем деления суммарного за 12 месяц дохода на количество отработанных дней.
Женщинам-ФОПам также полагается декретная выплата, потому что они платят ЕСВ. У них также размер выплат зависит от дохода.
Неработающие женщины также могут получать декретные выплаты в размере от 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Выплаты при рождении ребенка
Помощь при рождении ребенка с 1 января 2022 года увеличится до 50 тыс. грн. Во всяком случае, в этом году Кабмин инициировал законопроект № 5585, которым предусмотрено увеличение размер выплат при рождении ребенка.
Выплата в размере 50 тыс. грн при рождении ребенка будет выплачиваться поэтапно:
- первая выплата — 25% от суммы (12 тыс. 500 грн);
- далее в течение 36 месяцев — равными частями (10 тыс. 41 гривна);
- с 2023 года будет проводиться ежегодная индексация выплат.
Если законопроект № 5585 останется без рассмотрения, то с 2022 года выплаты останутся на прежнем уровне — 41280 грн. В любом случае помощь в виде "Пакета малыша" останется. Ее можно получить на протяжении 30 дней после рождения ребенка.
Пакет малыша
"Пакет малыша" родители (усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны) могут получить деньгами или в натуральной форме. Если выбран денежный вариант получения выплаты — не менее 3 прожиточных минимумов для ребенка до 6 лет — то сумма составит:
- с 1 декабря 2021 г. — 6300 грн;
- с 1 июля 2022 г. — 6603 грн;
- с 1 декабря 2022 г. — 6816 грн.
Единоразовую денежную выплату перечисляют на социальную банковскую карту. Эти деньги нужно потратить в течение 1 года на определенные группы детских товаров:
- предметы, предназначенные для ухода за новорожденным;
- средства гигиены и косметику;
- детское питание;
- детскую посуду;
- детскую одежду и обувь;
- постельные принадлежности;
- коляски, автокресла, ходунки и другие габаритные изделия для малыша;
- игрушки, развивающие коврики и прочие аксессуары для детей.
Перечисленные товары можно приобрести в магазинах, которые являются участниками проекта "Монетизация единовременной натуральной помощи".