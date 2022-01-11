Акции конкурента Tesla резко подешевели

Акции американской электромобильной компании Rivian Automotive, которую называют конкурентом Tesla, рухнули на три процента, сообщает Лента.Ру.

Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость ценных бумаг опустилась на премаркете до 78,89 доллара за штуку.

Это произошло из-за того, что главный операционный директор компании ушел в отставку, пишет Bloomberg. Род Коупс, занимавший эту должность с марта 2020 года, ушел в декабре.

В заявлении Rivian говорится, что он «начал поэтапный уход из компании несколько месяцев назад» . В прошлом году конкурент Tesla произвел 1015 автомобилей и поставила 920 машин.

В ноябре Rivian вышел на IPO, к середине месяца капитализация компании достигла 153 миллиардов долларов. Таким образом, фирма вошла в тройку дорогих автопроизводителей мира, подобравшись к своим конкурентам Tesla и Toyota. Однако спустя несколько недель акции Rivian рухнули.