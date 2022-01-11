Россия перебрасывает военные вертолеты к украинским границам - NYT

Российская Федерация начала переброску военных вертолетов к украинским границам. Это может свидетельствовать о том, что Москва продолжает подготовку к масштабному вторжению.﻿ Об этом, со ссылкой на The New York Times, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Сообщается, что официальные лица США говорят о начале переброски военных вертолетов. По их словам, стягивание российских войск замедлилось, но возле украинских границ еще остаются около 100 000 военных.

Издание отмечает, что стягивание ударной авиации, боевых и транспортных вертолетов, а также штурмовых истребителей может стать решающим преимуществом России, если руководство страны решит вторгнуться в Украину.

В то же время высокопоставленные представители администрации президента США подчеркивают, что возможное наступление может быть отложено до февраля.

"Из-за относительно мягкой зимы земля недостаточно промерзла и дату возможного вторжения Путину пришлось подвинуть ближе к весне. Сильные морозы, обычно начинающиеся в Украине в январе, во многих местах так и не наступили. А пока под ногами болото, наземная операция не сможет начаться раньше февраля" , — говорится в материале.

Также по данным NYT, с 27 декабря над Украиной регулярно летают ВВС США на самолетах RC-135 Rivet Joint для радиоэлектронной прослушки. Эти самолеты позволяют прослушивать сообщения российских командиров.