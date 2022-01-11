В Кремле прокомментировали завершение миссии ОДКБ в Казахстане
Сроки действия миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане может определить только руководство этой страны, Москва в эти вопросы не вмешивается, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января запросил помощи у ОДКБ в связи с беспорядками, а 11 января сказал, что миссия миротворцев в стране завершена, их вывод начнется через два дня.
"Это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой. Целиком и полностью. Это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться", - сказал Песков журналистам, когда его спросили, не является ли решение Токаева поспешным.