В Кремле прокомментировали завершение миссии ОДКБ в Казахстане

Сроки действия миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане может определить только руководство этой страны, Москва в эти вопросы не вмешивается, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января запросил помощи у ОДКБ в связи с беспорядками, а 11 января сказал, что миссия миротворцев в стране завершена, их вывод начнется через два дня.