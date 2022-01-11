Shazam запускает веб-версию для ПК

Теперь "шазамить" можно и с ПК. Популярное приложение для распознавания музыки Shazam стало доступно в виде бесплатного расширения – пока что только в браузерах Google Chrome и Microsoft Edge на Windows и macOS, сообщает УНИАН.

Скачать его можно по этой ссылке.

После установки расширения в правой части адресной строки браузера станет доступна соответствующая фирменная иконка сервиса. По нажатию на нее открывается небольшая панель с элементами управления. Тапните "Click to Shazam" – и запустится процесс распознавания.

В случае успешного распознавания на экране появится название трека, а также ссылка на его полную версию в стриминговом сервисе Apple Music (сервис с 2018 года принадлежит купертиновцам). Расширение пригодится для поиска фоновой музыки c Netflix, YouTube, Twitch или любого другого сайта.