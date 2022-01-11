В чем состоит главный просчет Байдена в отношениях с РФ — мнение эксперта

Британский экономист, эксперт по Украине Тимоти Эш объяснил, как события в Казахстане, которые Кремль воспринимает за «заговор Запада», обернутся для него «спасением репутации» в Украине, сообщает Новое время.

"Думаю, возмущение Путина событиями в Казахстане, которые он рассматривает как заговор Запада, обернется спасением репутации в Женеве и, наконец, в Украине. Байден, вероятно, не видит особой необходимости уступать Путину — он считает, что Путина ослабляют казахские события" , — пишет Эш.

Британский эксперт также отмечает, что ситуация в Казахстане и необходимость задействовать войска на двух направлениях делают менее вероятным нападение РФ на Украину.

Экономист добавляет, что воспринимает это за просчет — ведь раненый Путин еще более опасен.

"Очевидно, что Москва предполагала такое развитие событий. Военный сценарий был, и они его начали претворять в жизнь. И хотя Москва, вероятно, еще приходит в себя от того, насколько быстро распространялись беспорядки и как быстро казахские силы безопасности оказались несостоятельными с ними справиться, Москва все еще попытается воспользоваться кризисом" , — заключает Эш.

10 января в Женеве прошел основной раунд переговоров представителей США и России, о проведении которых ранее договорились президенты обеих стран.

После встречи в Женеве состоится ряд знаковых переговоров касательно проблемы российской угрозы с участием представителей РФ: 12 января в Брюсселе проведут встречу Совета Россия — НАТО, а на 13 января в Вене назначены переговоры Россия — ОБСЕ.