KAMALIYA с семьей покинула гостиницу в Лапландии через балкон

Самая богатая певица Украины KAMALIYA в социальных сетях показала, как именно завершился ее семейный отдых в Финляндии, где артистка и ее близкие катались на лыжах, посетили резиденцию Санта Клауса и кормили оленей, сообщает Обозреватель.

Когда пришло время выезжать из гостиницы в аэропорт, семью Захур ждал неприятный сюрприз. Двери гостиничного номера были заблокированы. Так как проблема персоналом решена не была, а до вылета оставалось немного времени, KAMALIYA вместе с родными покинула гостиницу через балкон.

"Нас явно Лапландия не хотела отпускать! Дверь заблокировали, непонятно, почему... Мы вынуждены передавать чемоданы через балкон. Хорошо, что мы на первом этаже" , – рассказала KAMALIYA.

Правда, по прилету в Украину семью Захур ждала еще одна проблема: из 7 чемоданов целыми долетели только два. KAMALIYA предположила, что это могло произойти либо из-за сильного мороза, либо из-за халатности грузчиков авиакомпании "Windrose".