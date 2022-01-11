Louis Vuitton выпустил умные часы с необычным дизайном
Умная новинка, как и другие аксессуары компании, имеет необычный дизайн: дизайнерский дом обновил выпуклый профиль корпуса оригинальных часов Tambour и подключил к ним Horizon, сообщает Сегодня.
Экран состоит из изогнутого сапфирового стекла, перетекающего по краю лицевой стороны часов, оснащенных 24 светодиодами под классическим кольцом Louis Vuitton Monogram.
После первоначального запуска часы появятся в трех версиях — Polished Steel, Matte Black и Matte Brown.
Пользователи могут изменить вид дисплея в соответствии с настроением или случаем. Клиенты могут добавить свои инициалы на устройство, выбрав цвет и шрифт.
Часы будут хранить планы пользователя, считать количество шагов и частоту сердечных сокращений, а также показывать погоду и качество воздуха.
Кроме того, умное устройство сохранит планы поездок и посадочные талоны владельца. Помимо iOS, часы совместимы со смартфонами на базе Android и HarmonyOS.