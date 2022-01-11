Валютный рынок вторника: ход торгов

Сегодня активность участников торгов на межбанковском валютном рынке﻿ существенно выросла. Ощущается, что предприятия входят в нормальное рабочее русло после длительных выходных.

Основная масса сделок по безналичному доллару в первой половине торговой сессии прошла в диапазоне 27,48-27,52 гривен, сосредоточившись в непосредственной близости от ключевого уровня 27,50, который сегодня уже несколько раз оказывался то выше, то ниже рыночных цен. Пока что покупателям и продавцам удается сохранять видимость баланса, но чувствуется, что это ненадолго.

На наличном валютном рынке – нехватка наличного доллара. По информации от операторов валютного рынка из разных городов, «очень много покупают и почти не несут. В банках тоже нет достаточного количества наличного доллара» . Это уже отразилось на росте ценника: еще утром оптовые обменные пункты Киева предлагали наличного «американца» по 27,56-27,57 гривен, а к обеду его цена выросла до 27,60-27,62 гривен.

Евро на FOREX во вторник в очередной раз предпринял попытку роста, но смог подняться лишь до отметки 1,1350 доллара, где попал под волну продаж и опустился до 1,1326 доллара. Наличный евро в столице уже отреагировал на рост цены наличного доллара: еще утром его продавали по 31,13-31,15 гривен, а к обеду ценник подняли до 31,17-31,19 гривен.

Российский рубль во вторник продолжил укрепляться по отношению к американскому доллару и к 11:30 по киевскому времени достиг 74,72 рублей за доллар. Цены на нефть в мире продолжают расти: так, популярная марка Brent за последние сутки подорожала на 1,5 доллара за баррель, что тоже оказывает поддержку рублю. На цене наличного рубля в Украине это пока не сказалось. В Киеве, как и вчера, наличную российскую валюту продают по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.