Молдова влезает в газовые долги: попросили у России новой отсрочки

Правительство Молдавии вновь обратилось к "Газпрому" с просьбой отсрочки выплат по обязательствам за поставки газа в январе 2022 года. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну на пресс-конференции во вторник, сообщает ТАСС.

"Вчера у меня был разговор с господином Миллером (председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером - ред.), в ходе которого мы попытались договориться о возможности отсрочить выплату этого аванса на 10-20 дней, чтобы "Молдовагаз" сумела накопить средства. Дискуссии продолжаются", - сказал Спыну.

По его словам, до конца этой недели молдавско-российское газораспределительное предприятие "Молдовагаз" рассчитается за топливо, полученное в декабре прошлого года.

"С расчетом за газ, который был импортирован в декабре, нет проблем", - заверил Спыну.

При этом он представил прогнозы, согласно которым "Молдовагазу" не хватит около €25 млн, чтобы до 20 января выполнить свои финансовые обязательства по поставкам в этом месяце.

Он отметил, что газораспределительное предприятие должно будет также изыскать средства для выплаты аванса.

"На следующей неделе должен собраться наблюдательный совет "Молдовагаза", на котором представители "Газпрома" и молдавского правительства еще раз обсудят этот вопрос", - проинформировал Спыну.

Напомним, "Газпром" в ноябре пригрозил Молдове прекратить поставки газа из-за отсутствия платежа за газ. При этом в компании заявили: если Молдова погасит долг, отключения газа не будет.