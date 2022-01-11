Практически вся Кения осталась без электричества

В Кении из-за падения опор ЛЭП прекращена подачи электроэнергии на территории практически всей страны, пишет Ольга Белей, РБК-Украина.

Опоры обрушились на 220-километровом участке Киамбере - Эмбакаси, по которому электроэнергия подается в национальную сеть с ГЭС Киамбере на реке Тана.

Об этом заявили в государственной компании Kenya Power.

"Мы остались без электроснабжения из-за обвала опор на высоковольтной линии электропередачи Киамбере - Эмбакасе сегодня утром в 10:45" , - говорится в заявлении.

В компании также уточнили, что продолжаются восстановительные работы.

pic.twitter.com/RvxqDsUtzq — The Kenya Power & Lighting Company Plc. (@KenyaPower) January 11, 2022

Стоит отметить, что электричества не было в столице Найроби, а также в ряде провинций.