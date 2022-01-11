Гороскоп на 12 января: Тельцов ждет аврал
Астрологи составили гороскоп на 12 января 2022 года для всех знаков Зодиака, сообщает УНИАН.
Овен
Вы захотите получить все деньги мира. Но помните, что для этого нужно хорошо потрудиться, а не просто нарисовать себе картинку в голове.
Телец
Тельцу нужно взять себя в руки, чтобы закончить все дела. Иначе аврала ему не избежать.
Близнецы
Вам стоит быть более внимательными к своим вещам. Вы рискуете завтра что-то потерять.
Рак
Завтра от вас ничего не будет зависеть, но судьба таки испытает вас на прочность.
Лев
Звезды рекомендуют вам не вмешиваться в дела окружающих.
Дева
У вас может возникнуть проблема с пунктуальностью.
Весы
Астрологи не рекомендуют вам вступать в споры, так как завтра они все равно ни к чему не приведут.
Скорпион
Не делитесь с окружающими своими планами, так как они могут украсть у вас какую-то идею.
Стрелец
Завтра в вас проснется чувство лени. Поэтому лучше не беритесь за сложные задачи.
Козерог
Будьте максимально активными и позитивными, чтобы день прошел удачно.
Водолей
Уделите немного времени себе. Работа - не волк, в лес не убежит.
Рыбы
Научитесь грамотно отстаивать свои интересы. Завтра этот навык вам пригодится.