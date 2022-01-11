Вице-глава Федрезерва США уходит в отставку из-за скандала с торговлей акциями

Вице-председатель Федерального резерва США Ричард Кларида уходит в отставку незадолго до окончания срока своих полномочий из-за скандала с торговлей акциями. Это уже третий чиновник ФРС, который покинул пост с сентября 2021 года по этой причине, сообщает Новое время.

Вице-глава Федерального резерва США Ричард Кларида уходит в отставку незадолго до окончания срока своих полномочий на посту из-за скандала с торговлей акциями.

Четырехлетний срок полномочий чиновника истекает в этом месяце, однако Кларида покинет свой пост уже в пятницу. Он покидает свой пост после того, как на прошлой неделе стало известно, что он незаконно занимался продажей акций в начале пандемии.

Так, Кларида скрыл перевод суммы от $1 млн до 5 млн из фонда облигаций в фонд акций за несколько дней до решения ФРС об экстренных мерах по поддержке фондового рынка.

Pа три дня до уже сообщенных транзакций он продал акций на сумму от $1 до 5 млн из того же фонда акций.

Сам Кларида сказал, что его несообщение об этих операциях было следствием «непреднамеренных ошибок».

Это уже третья крупная отставка высокопоставленного чиновника ФРС за последние месяцы из-за торговой активности.

"Для центрального банка невероятно плохо, что три его высокопоставленных чиновника уходят в отставку в течение нескольких месяцев из-за нарушения правил" , — отметил бывший сотрудник ФРС.

Так, в сентябре Федрезерв уже покинули чиновники Розенгрен и Каплан, которые часто покупали и продавали отдельные акции в прошлом году, а также владели долями нескольких инвестиционных фондов.

В ответ на скандал в ФРС пересмотрели правила торговли для топ-менеджмента, введя полный запрет на покупку отдельных акций и запретив чиновникам многие другие инвестиции.