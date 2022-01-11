Цена на нефть подскочила

Цена нефти марки Brent превысила 83 доллара за баррель впервые с 16 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE, сообщает Лента.Ру.

Во время торгов цена мартовских фьючерсов на Brent росла на 3,04 процента, и подскочила до 83,33 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 3,43 процента, до 80,91 доллара. В целом нефть продолжают поддерживать ожидания по балансу спроса и предложения, при этом ослабление доллара поспособствовало удорожанию этого вида сырья.

По оценкам аналитиков, к концу года цена на нефть сохранится на уровне, близком к текущему. Главными причинами, которые будут препятствовать росту котировок, послужат избыток предложения на мировом рынке и снижение спроса из-за новых возможных локдаунов в разных странах. Минимальное значение — 65-75 долларов за баррель, максимальное — 70-80 долларов за баррель. Среднее значение — 70,72 доллара за баррель.