Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
В разговоре поднимались темы о ситуации на Донбассе, продолжении миссии UNIFIER, так же обсуждался вопрос о дальнейшей борьбе за справедливую компенсацию семьям жертв сбитого в Иране самолета рейса PS752.
"Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Обменялись видением международных усилий для деэскалации. Обсудили возможность продолжения миссии "UNIFIER" и договорились вместе добиваться справедливой компенсации семьям жертв катастрофы PS752", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.