Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

В разговоре поднимались темы о ситуации на Донбассе, продолжении миссии UNIFIER, так же обсуждался вопрос о дальнейшей борьбе за справедливую компенсацию семьям жертв сбитого в Иране самолета рейса PS752.

Поговорив телефоном з @JustinTrudeau. Поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Обмінялися баченням міжнародних зусиль для деескалації. Обговорили можливість продовження місії #UNIFIER та домовилися разом добиватися справедливої компенсації родинам жертв катастрофи #PS752. pic.twitter.com/ZmeXTD4fnF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2022