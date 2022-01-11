Беларусь и Россия провели патрулирование границ
Белорусские и российские истребители Су-30СМ выполнили совместное патрулирование границ Союзного государства во вторник, 11 января, сообщает Новое время.
На опубликованных пресс-службой Минобороны Беларуси кадрах видно, что самолеты вооружены ракетами.
"Белорусские и российские летчики выполняют задачи по совместному патрулированию воздушных рубежей Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30СМ", — говорится в сообщении.
Это не первое патрулирование границы. Подобное происходило в ноябре-декабре 2021 года.
4 ноября белорусский диктатор Александр Лукашенко и российский президент Владимир Путин утвердили военную доктрину Союзного государства, а также подписали декрет Союзного государства.
9 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин согласовали 28 союзных программ.
В тот же день Лукашенко сказал Путину, что белорусы и россияне — «практически один народ».