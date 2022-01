Нардеп от ОПЗЖ мог заработать $ 50 млн на продаже российской нефтяной компании

По данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, вероятно, через офшорную компанию владел нефтяной фирмой, сообщает Новое время.

В августе 2021-го белорусская государственная нефтяная компания Белоруснефть объявила о покупке российской фирмы Пурнефть, которая эксплуатировала 69 нефтяных скважин к югу от Полярного круга. Прибыль компании в 2020 году составила по меньшей мере 10 млн долларов.

Белорусские СМИ писали, что владелец Пурнефти мог заработать на сделке 50 млн долларов, но его личность была не известна. По данным OCCRP, за компанией стояла малоизвестная фирма-прокладка с Виргинских островов Brimipana Trading.

Документы Pandora Papers позволили расследователям выяснить, что, согласно корпоративным документам, владельцем Brimipana был Александр Кисель — гражданин Венгрии украинского происхождения.

Расследователи OCCRP предполагают, что Кисель мог быть доверенным лицом Тараса Козака. По данным журналистов, в публичном доступе нет информации о том, что Кисель является успешным бизнесменом или владельцем нефтяного месторождения. При этом он связан с компаниями, принадлежащими Козаку и его супруге Наталье Лавренюк.

Согласно документам Pandora Papers, Brimipana была одним из двух главных источников финансирования кипрской фирмы Soferco Trading Ltd, которая принадлежит Лавренюк. Также из этих документов следует, что Козак передал Киселю доверенность на принадлежащую ему офшорную фирму Hakail Ltd. Кроме того, Кисель дружит в соцсетях с Влодзимежем Саламахой — проживающим в Польше уроженцем Украины, который был доверенным лицом Козака в кипрских компаниях. По данным журналистов, Кисель через кипрскую фирму Pilawer Ltd связан с Яном Марченко, бывшим помощником Козака в парламенте.

Кисель и Козак не ответили на просьбу журналистов о комментариях.