Свежий воздух "убивает" коронавирус за 20 минут

Инфекционная способность коронавирусной инфекции почти полностью теряется после 20 минут на свежем воздухе, сообщает Деловая столица.

К такому выводу пришли британские ученые после первого в мире моделирования того, как вирус выживает в выдыхаемом воздухе со ссылкой на Guardian.

Наибольшее количество потерь заразности коронавируса происходит в течение первых пяти минут пребывания вируса в воздухе.

"Результаты еще раз подчеркивают важность передачи Covid на короткие расстояния, причем физическая дистанция и ношение маски, вероятно, является самым эффективным средством предотвращения инфекции. Вентиляция, хотя и уместна, скорее всего, будет иметь меньшее влияние" , — отметили в издании.

По словам профессора Джонатана Рида, люди долгое время были сосредоточены именно на плохой вентиляции помещений.

"Я считаю, что наибольший риск заражения — это когда вы находитесь рядом с кем-то. Когда вы удаляетесь, аэрозоль не только разбавляется, но становится менее инфекционным вирусом, поскольку он потерял инфекционность" , — отметил он.

Уточняется, что исследование еще не получило рецензию. Однако, согласно ему, вирусные частицы оставляют легкие относительно влажными и богатыми углекислым газом, и они быстро теряют воду и высыхают.