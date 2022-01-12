У "Оскара" впервые за три года появится ведущий

Впервые с 2018 года церемония вручения премии "Оскар" пройдет в своем давнем доме в Dolby Theater, сообщает Корреспондент.

У церемонии вручения премии Оскар, которая состоится в марте, впервые за три года появится ведущий.

"В этом году на церемонии будет ведущий" , - заявил президент ABC Entertainment Крейг Эрвич на мероприятии Ассоциации телевизионных критиков.

В то же время, он не сообщил никаких кандидатур и подробностей.

В последний раз премию Оскар с ведущим вручали в 2018 году: тогда, как и годом ранее, церемонию провел комик, актер и сценарист Джимми Киммел.

Известно, что 94-я по счету церемония вручения премии «Оскар» пройдет 27 марта.