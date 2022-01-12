Недостаток йода: врачи назвали первые признаки и симптомы

Йод – важный минерал, который нужен для полноценной здоровой жизни человека. Именно его использует для своей работы щитовидная железа. Она вырабатывает гормоны, контролирующие метаболизм, который, в свою очередь, помогает организму преобразовывать энергию, сообщает Обозреватель.

Недостаток йода приводит к тому, что железа не в состоянии производить достаточное количество гормонов. Так возникает гипотиреоз. Далее основные симптомы, указывающие на то, что уровень минерала слишком низкий.

Отек шеи

Щитовидная железа имеет очертания бабочки и располагается в передней части шеи. Самым первым заметным симптомом йодной недостаточности является увеличение железы в размерах, что выглядит как отек. Такое состояние называют зобом. Это происходит тогда, когда из-за низкого уровня йода щитовидная железа не может производить гормоны, а начинает работать сверх меры – клетки размножаются и орган значительно увеличивается.

Резкое увеличение веса

Внезапный беспричинный рост веса должен насторожить. Это может являться симптомом недостатка йода. Исследования показывают, что гормоны щитовидки помогают контролировать обменные процессы в организме.

Если уровень йода слишком низкий, то метаболизм замедляется, а ваше тело сжигает меньше калорий в состоянии покоя. Таким образом, продукты питания оседают в виде жира. Увеличение уровня минерала может помочь в снижении веса и восстановлении щитовидной железы.

Усталость и слабость

Ученые свидетельствуют, что почти 80% людей, имеющих проблемы со щитовидной железой из-за низкого уровня йода, часто чувствуют себя вялыми или слабыми. Так, из 2456 участников эксперимента большинство указало на усталость и слабость как наиболее распространенные симптомы гипотиреоза.

Связано это с тем, что железа не может выработать достаточное количество гормонов для превращения пищи в нужную энергию. Недостаток энергии делает мышцы слабыми и вызывает усталость, а также может стать причиной волнения, раздражительности и проблем со сном.

Выпадение волос

Если в семье были случаи выпадения волос, причина может быть обусловлена генетической предрасположенностью. Однако если вы заметили, что начали терять волосы внезапно, то следует проверить уровень йода. Гормоны щитовидной железы не только отвечают за обменные процессы, но и контролируют рост волосяных фолликулов. Когда их уровень слишком низкий, фолликулы перестают восстанавливаться – со временем это приводит к выпадению.

Это подтверждают и участники эксперимента, согласно которому среди 700 человек около 30% свидетельствовали о том, что имели проблемы с волосами из-за низкого уровня йода в организме.

Сухость кожи

Исследователи отмечают, что содержащие йод гормоны щитовидной железы отвечают за регенерацию клеток. Если уровень минерала недостаточен, то процесс обновления проходит не так часто, что приводит к сухости и шелушению кожи.

В то же время правильная работа гормонов регулирует потоотделение. Как правило, люди с недостатком йода в организме реже потеют, а именно пот помогает сохранить кожу увлажненной.

Чувство холода

Уязвимость к холодной погоде может являться индивидуальной склонностью организма. Однако если вы начали ощущать холод даже в теплую погоду или раньше этого не замечали, проверьте уровень йода. Поскольку метаболизм при проблемах с гормонами щитовидной железы замедляется, то тело не имеет достаточного количества энергии и продуцирует меньше тепла – отсюда ощущение холода.

Кроме того, исследование показало, что недостаточное количество йода может мешать выработке гормонами коричневого жира, отвечающего за тепло.

Изменение частоты пульса

Гормоны щитовидной железы оказывают влияние почти на все органы человеческого организма, в том числе на частоту сердечных сокращений. Проблемы с уровнем йода могут вызвать его ускорение или замедление.

Недостаточный уровень йода может вызвать брадикардию. Источник: pixabay.com

Так, при недостаточном количестве минерала ваше сердце работает медленнее, поэтому пульс будет меньше. Медики утверждают, что слишком низкий уровень йода может вызвать аномально медленный пульс и привести к слабости, усталости, головокружению и потере сознания.

Сложности с обучением и запоминанием

Эксперимент, в котором приняли участие 1000 взрослых, показал, что люди с высоким уровнем йода в организме лучше справляются с тестами на обучение и память.

Гормоны щитовидной железы оказывают влияние на рост и развитие мозга, поэтому недостаточный уровень йода может приводить к замедлению такого развития.

Нерегулярные и сильные менструации

Поскольку йод необходим для выработки гормонов, его недостаток может повлиять на менструальный цикл женщины и вызвать его сбой.

Исследование показало, что у 68% женщин с низким уровнем йода наблюдались нарушения менструального цикла, по сравнению с 12% здоровых женщин.

Йод – необходимый элемент для здоровья человека. Недостаточный уровень только одного минерала может влиять на многие системы организма и вызывать заболевания. В случае подтверждения недостатка йода, лучшим способом пополнить его запасы станет добавление в блюда йодированной соли, а также включение в рацион продуктов, содержащих его, – морских водорослей, рыбы, говядины, курятины, фасоли и т.д.