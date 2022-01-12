Как собраться на горнолыжный курорт: 5 вещей, которые должны быть в чемодане
Горнолыжный отдых привлекателен со всех сторон. Это безусловно полезно для здоровья и нервной системы, при этом это хороший способ провести отпуск, сообщает Обозреватель.
5 вещей, которые должны быть в чемодане каждого туриста, собирающегося прокатиться на лыжах или сноуборде во время выходных.
1. Специализированная одежда и обувь
Просто теплый пуховик и модные ботинки не подойдут. Все должно максимально защищать вас от ветра, холода и осадков, при этом не утруждать лишним весом и объемами. Лучше всего приобрести в проверенных магазинах следующие вещи:
- термобелье (не менее двух комплектов);
- влагопоглощающие футболки;
- лыжные брюки и куртку или комбинезон;
- шапку и шарф или балаклаву;
- перчатки;
- лыжную обувь.
Обычно такой набор покупается раз в несколько лет.
2. Очки с высоким уровнем защиты от солнца
В горах получить повреждение глаз из-за ослепительного солнца очень просто. Кроме того, без очков вы не сможете нормально видеть дорогу во время быстрой езды и можете получить серьезные травмы. Так что их берем обязательно. Большой выбор таких аксессуаров представлен в спортивных магазинах.
3. Аптечка
В любое путешествие следует брать медикаменты для оказания первой медицинской помощи. Среди них должны быть антисептики, вата и бинт, обезболивающие и антигистаминные препараты, сорбенты, а также все необходимые вам лекарства. Внимательно изучите на официальных сайтах, какие таблетки можно перевозить через границу.
4. Средства от загара и против ожогов
В горах загар ложится не хуже, чем на море. Так что можно с легкостью получить серьезные ожоги и весь отпуск провести в номере. Поэтому обязательно положите в чемодан крем с высоким уровнем SPF.
5. Полезные мелочи
Некоторые вещи на первый взгляд не влияют на ваш отдых. Но они точно повысят ваше личное чувство комфорта. Подумайте над тем, чтобы захватить с собой:
- небольшой термос;
- сушилку для обуви;
- влагоотталкивающий чехол на телефон;
- портативную батарею;
- рюкзак.