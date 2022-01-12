Курс валют НБУ на 12 января

Курс валют НБУ на 12 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 12 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 11 января, повысился на 1 коп. до 27.51 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 6 коп. до 31.17 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 1 коп. до 3.67 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 4 коп. до 37.35 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 29.69 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.86 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 11 января 2022 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.509300 +0.01
EUR Евро 31.172200 +0.056
RUB Рубль 0.367110 +0.001
GBP Фунт стерлингов 37.350800 +0.04
CHF Швейцарский франк 29.688400 --0.101
PLN Польский злотый 6.863300 --0.003

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