Курс валют НБУ на 12 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 12 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 11 января, повысился на 1 коп. до 27.51 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 6 коп. до 31.17 за 1 евро.
Курс рубля повысился на 1 коп. до 3.67 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 4 коп. до 37.35 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка понизился до уровня 29.69 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.86 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 11 января 2022 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.509300
|EUR
|Евро
|31.172200
|RUB
|Рубль
|0.367110
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.350800
|CHF
|Швейцарский франк
|29.688400
|PLN
|Польский злотый
|6.863300