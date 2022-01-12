Что ожидается на валютном рынке в среду

Сразу несколько факторов сыграли против гривны во вторник.

Выход на межбанковский валютный рынок﻿ с крупными покупками импортеров энергоносителей, к которым присоединились сначала банки (они покупали безналичную валюту на позицию с последующим переводом в наличный доллар для пополнения касс отделений), а затем и спекулянты, почуявшие возможность заработать, привел к резкому росту спроса, удовлетворить который продавцы были не в состоянии. Национальному банку пришлось выйти с интервенцией и продать от 40 до 50 млн долларов по курсу 27,61 гривен, но затормозить падение гривны не удалось. Уровень 27,50 гривен, который несколько дней подряд удерживал рост доллара, пал. Сегодня есть все предпосылки для продолжения роста котировок на межбанке, и только от НБУ зависит, до какого уровня они дойдут.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 27,65/27,72 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева вчера подорожал на 16 копеек. Утром его продавали по 27,56-27,57 гривен, а к 17 часам ценник подняли до 27,72-27,75 гривен. В итоге, разрыв между наличным и безналичным долларом стал больше 10 копеек. Сегодня утром продажа будет стартовать с 27,75 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. В случае возникновения малейших признаков торможения роста безналичного доллара на наличном рынке возможен быстрый разворот и начало снижения ценников.

Евро на рынке FOREX во вторник вырос до отметки 1,1374 доллара на фоне очередного ослабления американского доллара против других ведущих мировых валют. Утром среды он торгуется в узком диапазоне 1,1363-1,1377 доллара. Наличный евро за день подорожал на 20 копеек, синхронно с ростом цены наличного доллара. Утром оптовые обменные пункты продавали его по 31,10-31,15 гривен, а к вечеру ценник достиг 31,30-31,35 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 31,35-31,40 гривен за один евро. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть основания ожидать продолжения роста цены наличного евро.

Российский рубль вчера продолжил укрепление к американскому доллару и к вечеру достиг 74,40 рублей за доллар на фоне стабилизации ситуации в соседнем Казахстане. Утром среды он торгуется в узком диапазоне 74,31-74,36 рубля за доллар. В столице наличный рубль вчера продавали в довольно широком (для него) диапазоне. Некоторые обменные пункты из-за падения гривны подняли цену и на наличный рубль до 3,67-3,69 гривен за 10 рублей; остальные же оставили цену неизменной на уровне 3,65 гривны за 10 рублей. Сегодня утром ожидается старт продаж в широком диапазоне от 3,65 до 3,69 гривен за 10 рублей; к вечеру, скорее всего, дешевле 3,67 гривен купить наличный рубль будет проблематично.